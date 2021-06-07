Fas'ta Kovid-19 nedeniyle durdurulan uçuşlar istisnai izinler kapsamında yeniden başlıyor
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Fas'ta Kovid-19 nedeniyle durdurulan uçuşlar istisnai izinler kapsamında yeniden başlıyor

Fas'ta Kovid-19 nedeniyle durdurulan uçuşlar istisnai izinler kapsamında yeniden başlıyor
Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel

Fas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında durdurulan gidiş-geliş yolcu uçuş seferlerinin bazı istisnai izinlerle 15 Haziran'da yeniden başlayacağını duyurdu.

Fas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında durdurulan gidiş-geliş yolcu uçuş seferlerinin bazı istisnai izinlerle 15 Haziran'da yeniden başlayacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede salgının yayılmasına ilişkin olumlu göstergeler ve vaka sayısındaki azalmanın ardından ülkeye giriş yapmak isteyenler için yolcu uçuş seferlerinde uygulanan kısıtlamanın hafifletilerek kademeli yeni önlemler alındığı aktarıldı.

Hava sahasının hala kapalı olduğu göz önüne alındığında, uçuşların istisnai izinler çerçevesinde gerçekleşeceği kaydedildi.

Açıklamada, ülkelerin, virüsün özellikle de mutasyona uğramış yeni tip koronavirüsün yayılım ve kontrol altına alınma durumuna göre iki grup halinde sınıflandırılacağı; yolcuların bu sınıflandırmaya göre aşı belgesi, PCR testi, karantina gibi bazı şartlara tabi olacağı ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, iki grupta yer alan ülkelerin listesinin düzenli şekilde dışişleri, sağlık ve turizm bakanlıklarının sitelerinde yayımlanacağı belirtildi.

Ulusal aşılama kampanyasının 28 Ocak'ta başladığı Fas'ta, Sağlık Bakanlığının verilerine göre bugüne kadar 9 milyon 108 binden fazla kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Bakanlık verilerine göre, yaklaşık 36 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar 9 bin 178 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Salgın nedeniyle Tunus'ta 32 kişi daha hayatını kaybetti

Öte yandan Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 32 kişinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde 1950 kişinin daha hastalığa yakalandığı, 635 kişinin iyileştiği bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, son verilerle ülkede salgından ölenlerin sayısının 12 bin 980'e, virüse yakalananların 355 bin 732'ye yükseldiği; iyileşenlerin sayısının ise 311 bin 340 olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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