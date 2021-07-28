Fas'ta Kovid-19 nedeniyle alınan OHAL kararı bir ay daha uzatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fas'ta Kovid-19 nedeniyle alınan OHAL kararı bir ay daha uzatıldı

Fas'ta Kovid-19 nedeniyle alınan OHAL kararı bir ay daha uzatıldı
Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel

Fas'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının bir ay daha uzatıldığı belirtildi.

Fas'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının bir ay daha uzatıldığı belirtildi.

Hükümet tarafından yapılan yazılı açıklamada, salgın tedbirleri kapsamında alınan yeni karar kamuoyuna duyuruldu.

Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle daha önce alınan ve 10 Ağustos'ta bitmesi öngörülen OHAL kararının bir ay daha uzatıldığı, bu kapsamda OHAL'in 10 Eylül'e kadar geçerli olacağı ifade edildi.

Fas Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede virüs kaynaklı can kaybı 9 bin 638'e, vaka sayısı 588 bin 448'e, iyileşenlerin sayısı da 549 bin 116'ya ulaştı.

Yaklaşık 36 milyon nüfusa sahip Fas'ta 9 milyon 924 bini iki doz olmak üzere 22 milyon 444 bin kişi Kovid-19 aşısı oldu.

İlk Kovid-19 vakasının 3 Mart'ta görüldüğü Fas'ta salgının kontrol altında tutulmasını sağlamak amacıyla 20 Mart'ta 1 ay süreyle sağlık alanında OHAL ilan edildiği açıklanmış, o zamandan bu yana bu süreyi uzatma kararı alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ali İhsan Su Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk Abdurrahman Bulut
Magazin Alişan Ece Erken Demet Akalın Yıldız Tilbe
Spor Diego Balotelli Hakan Reçber Abdullah Avcı Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fas'ta Kovid-19 nedeniyle alınan OHAL kararı bir ay daha uzatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 05:23:06. #1.15#

title