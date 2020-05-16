Fas'ta Kovid-19 nedeniyle 2 kişi daha hayatını kaybetti
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Fas'ta 192'ye yükselirken, Umman'da vaka sayıları arttı.
16.05.2020 14:48 | Son Güncelleme: 16.05.2020 14:48
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Fas'ta 192'ye yükselirken, Umman'da vaka sayıları arttı.
Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 taşıyan 2 kişi daha yaşamını yitirdi ve toplam can kaybı 192'ye çıktı.
Ülkede 29 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 bin 681'e, 75 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşan hasta sayısı 3 bin 475'e yükseldi.
Umman
Umman Sağlık Bakanlığı da ülkede 404 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 5 bin 29'a çıktığını duyurdu.
Ülkede şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 20 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Bakanlık, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 1436 olduğunu aktardı.
Kaynak: AA