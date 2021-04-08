Fas'ta Kovid-19 kısıtlamalarının süresi bir ay daha uzatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fas'ta Kovid-19 kısıtlamalarının süresi bir ay daha uzatıldı

Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup - Haberler | Güncel
Fas'ta Kovid-19 kısıtlamalarının süresi bir ay daha uzatıldı

Fas hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan kısıtlama kararlarının bir ay süreyle uzatıldığını açıkladı.

Fas hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan kısıtlama kararlarının bir ay süreyle uzatıldığını açıkladı.

Bakanlar Kurulunun haftalık toplantısı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, alınan yeni tedbirler kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada, halihazırda devam eden kısıtlamaların 10 Mayıs'a kadar uzatıldığı ifade edildi.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında halen devam eden başlıca uygulamalar, saat 21: 00 ile 06: 00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması, restoran ve kafelerin 20: 00'de kapatılması ve bölgeye giriş çıkışların yerel yönetim iznine tabi tutulmasını kapsıyor.

Fas hükümeti, en son uzatma kararını yine bir aylık süre için 10 Mart'ta almıştı.

Fas'ta resmi rakamlara göre, Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 499 bin 688'i bulurken, ülkede salgın sebebiyle 867 kişi hayatını kaybetti.

Dünya ortalamasında en hızlı aşılama yapan ülkeler arasında yer alan, 36 milyonluk nüfusa sahip Fas'ta şu ana kadar 4 milyon 410 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Haydar Akar Hulusi Akar Ziya Selçuk Mustafa Şentop
Magazin Alişan Müge Anlı Caner Cindoruk Berrak Tüzünataç
Spor Cenk Tosun Şenol Güneş Yılmaz Vural Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fas'ta Kovid-19 kısıtlamalarının süresi bir ay daha uzatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 22:38:45. #1.14#
title