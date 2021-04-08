Fas'ta Kovid-19 kısıtlamalarının süresi bir ay daha uzatıldı

Fas hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan kısıtlama kararlarının bir ay süreyle uzatıldığını açıkladı.

Fas hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan kısıtlama kararlarının bir ay süreyle uzatıldığını açıkladı.

Bakanlar Kurulunun haftalık toplantısı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, alınan yeni tedbirler kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada, halihazırda devam eden kısıtlamaların 10 Mayıs'a kadar uzatıldığı ifade edildi.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında halen devam eden başlıca uygulamalar, saat 21: 00 ile 06: 00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması, restoran ve kafelerin 20: 00'de kapatılması ve bölgeye giriş çıkışların yerel yönetim iznine tabi tutulmasını kapsıyor.

Fas hükümeti, en son uzatma kararını yine bir aylık süre için 10 Mart'ta almıştı.

Fas'ta resmi rakamlara göre, Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 499 bin 688'i bulurken, ülkede salgın sebebiyle 867 kişi hayatını kaybetti.

Dünya ortalamasında en hızlı aşılama yapan ülkeler arasında yer alan, 36 milyonluk nüfusa sahip Fas'ta şu ana kadar 4 milyon 410 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup