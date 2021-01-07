Fas'ta Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar 10 Şubat'a kadar uzatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fas'ta Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar 10 Şubat'a kadar uzatıldı

07.01.2021 17:37 | Son Güncelleme: 07.01.2021 17:40
Fas'ta Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar 10 Şubat'a kadar uzatıldı

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yürürlükte olan kısıtlamaların 10 Şubat'a kadar uzatılması kararı alındı.

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yürürlükte olan kısıtlamaların 10 Şubat'a kadar uzatılması kararı alındı.

Fas'ın resmi devlet ajansı MAP'ın haberinde, hükümetin, bugün gerçekleştirilen meclis oturumunda ülkede 10 Ocak'ta bitirilmesi planlanan kısıtlamaları 10 Şubat'a kadar bir aylık süreyle uzattığı duyuruldu.

Kararın Kovid-19 ile mücadele kapsamında halk sağlığının korunması adına alındığı belirtilirken, İçişleri Bakanlığı'nın kamu düzeninin aksaklığa uğramaması adına gerekli bütün tedbirleri alacağı kaydedildi.

Fas, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 2019'un Mart ayında ilan ettiği kısıtlamaları 10'uncu kez uzatmış oldu.

Fas'ta Kovid-19 ile mücadele kapsamında Kazablanka ile etrafındaki Havadır, Medyuma, Burşid bin Süleyman ve Muhammediye kentlerinde saat 21: 00 ile 05: 00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Kısıtlamalar ayrıca, restoran ve kafelerin 20: 00'de kapanmasını da kapsıyor.

Fas Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede Kovid-19'a yakalanan toplam hasta sayısı 447 bin 081, iyileşen sayısı 447 bin, vefat eden sayısı ise 7 bin 600 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Hulusi Akar Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Erol Bulut Samet Aybaba Güven Yalçın Arda Kardeşler
Tüm Haberler Bursa Çocuk Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fas'ta Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar 10 Şubat'a kadar uzatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 17:53:56. #1.15#
title