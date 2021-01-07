Fas'ta Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar 10 Şubat'a kadar uzatıldı

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yürürlükte olan kısıtlamaların 10 Şubat'a kadar uzatılması kararı alındı.

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yürürlükte olan kısıtlamaların 10 Şubat'a kadar uzatılması kararı alındı.

Fas'ın resmi devlet ajansı MAP'ın haberinde, hükümetin, bugün gerçekleştirilen meclis oturumunda ülkede 10 Ocak'ta bitirilmesi planlanan kısıtlamaları 10 Şubat'a kadar bir aylık süreyle uzattığı duyuruldu.

Kararın Kovid-19 ile mücadele kapsamında halk sağlığının korunması adına alındığı belirtilirken, İçişleri Bakanlığı'nın kamu düzeninin aksaklığa uğramaması adına gerekli bütün tedbirleri alacağı kaydedildi.

Fas, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 2019'un Mart ayında ilan ettiği kısıtlamaları 10'uncu kez uzatmış oldu.

Fas'ta Kovid-19 ile mücadele kapsamında Kazablanka ile etrafındaki Havadır, Medyuma, Burşid bin Süleyman ve Muhammediye kentlerinde saat 21: 00 ile 05: 00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Kısıtlamalar ayrıca, restoran ve kafelerin 20: 00'de kapanmasını da kapsıyor.

Fas Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede Kovid-19'a yakalanan toplam hasta sayısı 447 bin 081, iyileşen sayısı 447 bin, vefat eden sayısı ise 7 bin 600 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık