Fas'ta Kovid-19'dan 74 kişi daha hayatını kaybetti

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 74 kişi daha yaşamını yitirdi.

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 74 kişi daha yaşamını yitirdi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 74 kişi daha hayatını kaybetti, 4 bin 702 yeni vaka tespit edildi, 4 bin 499 kişi ise iyileşti. Son verilerle virüs kaynaklı toplam can kaybı 5 bin 256'ya, vaka sayısı 320 bin 962'ye çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı ise 266 bin 711 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup