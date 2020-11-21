Fas'ta Kovid-19'dan 74 kişi daha hayatını kaybetti
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Fas'ta Kovid-19'dan 74 kişi daha hayatını kaybetti

21.11.2020 22:55 | Son Güncelleme: 21.11.2020 22:58
Fas'ta Kovid-19'dan 74 kişi daha hayatını kaybetti

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 74 kişi daha yaşamını yitirdi.

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 74 kişi daha yaşamını yitirdi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 74 kişi daha hayatını kaybetti, 4 bin 702 yeni vaka tespit edildi, 4 bin 499 kişi ise iyileşti. Son verilerle virüs kaynaklı toplam can kaybı 5 bin 256'ya, vaka sayısı 320 bin 962'ye çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı ise 266 bin 711 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

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