Fas'ta Kovid-19'dan 74 kişi daha hayatını kaybetti
21.11.2020 22:55 | Son Güncelleme: 21.11.2020 22:58
Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 74 kişi daha yaşamını yitirdi.
Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 74 kişi daha yaşamını yitirdi.
Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 74 kişi daha hayatını kaybetti, 4 bin 702 yeni vaka tespit edildi, 4 bin 499 kişi ise iyileşti. Son verilerle virüs kaynaklı toplam can kaybı 5 bin 256'ya, vaka sayısı 320 bin 962'ye çıktı.
Sağlığına kavuşanların sayısı ise 266 bin 711 oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup