Fas'ta koronavirüse karşı tedbirleri artırılıyor
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Portekiz, Hollanda, Almanya, Fas, Güncel

Fas'ta koronavirüse karşı tedbirleri artırılıyor

Fas, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede yayılmasını engelleme önlemleri kapsamında Almanya, Hollanda, Belçika ve Portekiz'e uçak seferlerini askıya aldı.

14.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:44
Fas'ta koronavirüse karşı tedbirleri artırılıyor

Fas, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede yayılmasını engelleme önlemleri kapsamında Almanya, Hollanda, Belçika ve Portekiz'e uçak seferlerini askıya aldı.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ikinci bir emre kadar Almanya, Hollanda, Belçika ve Portekiz'e uçak seferlerinin çift yönlü askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, bakanlığın farklı ülkelerdeki salgınla ilgili durumu yakından takip ederek gerekli tedbirleri almaya devam edeceği kaydedildi.

Rabat yönetimi Fransa makamlarıyla gerçekleştirilen istişareler sonucu Kovid-19 ile mücadele kapsamında sivil hava ve deniz taşımacılığını ikinci bir duyuruya kadar çift taraflı olarak durdurduğunu açıklamıştı

Kovid-19 nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının ise 8'e yükseldiği Fas'ta tüm dini toplantılar da iptal edilmişti.

Kaynak: AA

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Manşet

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