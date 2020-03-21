Fas'ta koronavirüs vakası 86'ya yükseldi
Fas'ta koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 86'ya yükseldiği bildirildi.
21.03.2020 07:36 | Son Güncelleme: 21.03.2020 07:36
Fas'ta koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 86'ya yükseldiği bildirildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkeye yurt dışından gelen 7 kişide Kovid-19 tespit edildi.
Böylece ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısı 86'ya çıktı.
Fas, dün saat 18.00'den itibaren Kovid-19 nedeniyle sağlık alanında olağanüstü hal ilan edildiği duyurulmuştu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA