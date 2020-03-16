Fas'ta koronavirüs nedeniyle restoran, sinema, spor ve eğlence mekanları kapatılıyor Fas hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının 29'a yükseldiği ülkede, virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirler kapsamında restoran ve sinemaların yanı sıra spor ve eğlence mekanlarının da kapatılması kararı aldı.

Fas hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının 29'a yükseldiği ülkede, virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirler kapsamında restoran ve sinemaların yanı sıra spor ve eğlence mekanlarının da kapatılması kararı aldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki tüm restoran ve sinemalar ile spor ve eğlence mekanlarının bugün akşam saatlerinden itibaren kapatılacağı belirtildi.

Kararın halkın günlük yaşamı için gerekli malzeme ve ürünlerin satıldığı çarşı, pazar ve dükkanlar ile evlere servis hizmeti sunan restoranları kapsamadığı aktarılan açıklamada, halka "sorumlu davranmaları, bu olağanüstü durum için alınan önlemlere uymaları ve kalabalık alanlardan uzak durmaya çalışmaları" çağrısında bulunuldu.

Uygulamanın yeni bir duyuruya kadar geçerli olacağı kaydedildi.

Yeni tip koronavirüs vakasının 29'a yükseldiği Fas'ta son olarak Ekipman, Ulaştırma, Lojistik ve Su Bakanı Abdulkadir Amara'ya yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA