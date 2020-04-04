Fas'ta koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi
Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye, tespit edilen vaka sayısı 844'e yükseldi.
04.04.2020 11:56 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:56
Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye, tespit edilen vaka sayısı 844'e yükseldi.
Fas Sağlık Bakanlığına bağlı koronavirüs vaka takip sitesinin verilerine göre, ülkede 2 kişinin daha Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 50'ye çıktı.
Vaka sayısı da 53 kişi artarak 844'e ulaşırken, virüse yakalananlardan 59'u iyileşti.
Kaynak: AA