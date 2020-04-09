Fas'ta koronavirüs nedeniyle değişen alışkanlıklar kalıcı olacak mı?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Fas'ta koronavirüs nedeniyle değişen alışkanlıklar kalıcı olacak mı? - Haberler
Koronavirüs, Fas, Güncel

Fas'ta koronavirüs nedeniyle değişen alışkanlıklar kalıcı olacak mı?

Fas'ta selamlaşma, tokalaşma gibi alışkanlıklar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süredir terk edilirken, aile ziyaretleri de sosyal izolasyon çerçevesinde ertelendi.

09.04.2020 16:40 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:40
Fas'ta koronavirüs nedeniyle değişen alışkanlıklar kalıcı olacak mı?

Fas'ta selamlaşma, tokalaşma gibi alışkanlıklar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süredir terk edilirken, aile ziyaretleri de sosyal izolasyon çerçevesinde ertelendi. Koronavirüs nedeniyle bazı alışkanlıklardaki değişimin kalıcı olup olmayacağı ise tartışma konusu halini aldı.

Hükümetin aldığı tedbirler, halkı caddelerden, sokaklardan soyutlayarak, evlerinde kendilerini izole etmeye yöneltti. Bu yeni durum, halkın sağlığı için günlük alışkanlıklarını bir kenara bırakmasına yol açtı.

Faslı uzmanlar, koronavirüs nedeniyle toplumun alışkanlıklarının değişmesini ve bunun kalıcı olup olmayacağını AA muhabirine değerlendirdi.

"Koronavirüs yeni bir kültürün doğmasına neden olacak"

Fes kentindeki Sidi Muhammed bin Abdullah Üniversitesi'nde Sosyoloji Profesörü Ahmed Şerak, vatandaşları evlerinde kalmaya zorlamanın, sosyal izolasyon olarak adlandırılabileceğini belirtti.

Böyle sağlıkla ilgili olağanüstü durumların, insanların ailenin varlığını daha çok hissettiği zamanlar olduğuna dikkati çeken Şerak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Faslıların koronavirüs nedeniyle evlerinde kalmaları, sağlık alanında ve davranışları düzeyinde yeni bir kültürün doğmasına neden olacak. Salgın Faslıların hayatlarında sosyal dönüşümler yaratacak, selamlaşmayla ilgili davranışları yok edecek bir imtihan oldu. "

"Bu durum davranış değişikliğine yol açmaz"

Fas'taki Maarif Araştırma Merkezi'ndeki araştırmacılarından Mustafa Benzrevale, insanlığın paradokslarla dolu yeni bir durumla karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Faslıların bir kısmının, eve, aileye bağlanarak, okumalar yapmak gibi hayatın yoğunluğu içerisinde terk edilmiş ritüellere dönerek bu duruma uyum sağlamada istekli olduğuna da işaret eden Benzrevale, şunları söyledi:

"Bir başka kesim daha var ki; önlemlerle ilgili yeni davranışlara uyum sağlayamadı. Dolayısıyla dışarıda gezme, ziyaretler, çarşıya gitme, düğün organizasyonları yapma gibi alışkanlıklarını sürdürüyor. "

Benzrevale, "Olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız. Bu Fas toplumunda ani ya da kısmi değişiklikler dışında pek bir davranış değişikliğine yol açmayacaktır." dedi.

"Değişimler aniden değil zamanla olur"

Salgın gibi aniden gelişen durumların toplumsal değişime yol açmayacağını savunan Benzrevale, davranışsal değişim sürecinin aniden değil zamana yayılarak olabileceğini vurguladı.

Benzrevale, bu salgının nüfus yoğunluğu olan büyük kentlerde yaşayanlara davranışlarında büyük değişiklikler yapmayı dayattığını ancak kırsal kesimlerde durumun farklı olduğunu kaydetti.

Fas Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e, vaka sayısı 1275'e yükseldi.

Fas'ta 20 Mart'ta Kovid-19 nedeniyle sağlık alanında olağanüstü hal ilan edilmişti. Kovid-19'un kontrol altında tutulması amacıyla vatandaşların bulundukları yerden çıkabilmeleri için yetkili makamlardan resmi belge alınması şartı getirilmişti.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir
Berfin, Erdoğan'ın da 'Namussuz' dediği asitli saldırganı affetti Haberler
Berfin, Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi
İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu
Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım
Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım
Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı
Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı
Bursa Teknik Üniversitesi, bakteri geçişini %99 oranında engelleyen maske kumaşı üretti
Bursa Teknik Üniversitesi, bakteri geçişini %99 oranında engelleyen maske kumaşı üretti
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde tamamlayacak
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde tamamlayacak
Oturduğu apartmanda yangın çıkan hamile kadın, can havliyle pencereden atladı
Oturduğu apartmanda yangın çıkan hamile kadın, can havliyle pencereden atladı
Galatasaray, Mecidiyeköy'deki otel binasını Sağlık Bakanlığı'na tahsis etmeye hazır
Galatasaray, Mecidiyeköy'deki otel binasını Sağlık Bakanlığı'na tahsis etmeye hazır
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesine karşı çıktı: İlke yok, gizli af var
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesine karşı çıktı: İlke yok, gizli af var
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında
Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul koronavirüsü yendi
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul koronavirüsü yendi
Dün falezlerde intihara kalkışan genç, bugün de kayalıklarda intihar girişiminde bulundu
Dün falezlerde intihara kalkışan genç, bugün de kayalıklarda intihar girişiminde bulundu
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini yüzde 0,5'e düşürdü
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini yüzde 0,5'e düşürdü
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Finlandiya'da Aalto Üniversitesi, koronavirüs salgınının yayılma hızına ilişkin simülasyon paylaştı
Finlandiya'da Aalto Üniversitesi, koronavirüs salgınının yayılma hızına ilişkin simülasyon paylaştı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
Antalya Saklıkent'e 10 yıl sonra Nisan ayında kar yağdı
Antalya Saklıkent'e 10 yıl sonra Nisan ayında kar yağdı
Erdoğan, 'Maske bedava dağıtılacak' dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Tır şoföründen 14 günlük karantina sonrası yürek ısıtan mektup
Tır şoföründen 14 günlük karantina sonrası yürek ısıtan mektup
Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi
Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Abdülhamit Gül Abdulhamit Gül Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Dilan Çıtak Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Esra Balamir
Spor Ali Koç Bülent Uygun Rüştü Reçber Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Kadın Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Fas'ta koronavirüs nedeniyle değişen alışkanlıklar kalıcı olacak mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 17:45:29. #1.15#
title