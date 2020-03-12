Fas'ta korona virüsü vak'ası 6'ya yükseldi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Fas'ta korona virüsü vak'ası 6'ya yükseldi - Haber
Sağlık Bakanlığı, Fas, Güncel

Fas'ta korona virüsü vak'ası 6'ya yükseldi

Fas Başbakanı Sadeddin Osmani, ülkede doğrulanan korona virüsü vak'a sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu.

12.03.2020 09:28 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:28
Fas'ta korona virüsü vak'ası 6'ya yükseldi

Fas Başbakanı Sadeddin Osmani, ülkede doğrulanan korona virüsü vak'a sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu.


Fas Başbakanı Sadeddin Osmani, sosyal medya üzerinden Fas Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan bir görseli paylaşarak ülkede doğrulanan korona virüsü (Covid-19) vak'a sayısının dün akşam itibariyle 5'den 6'ya yükseldiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, virüs taşıdığı doğrulanan bir kadının Senegal kökenli, 65 yaşındaki bir Fransa vatandaşı olduğu belirtildi. Hastanın 5 Mart Perşembe günü Fransa'dan Fas'ın Fez şehrine geldiği belirtildi. Solunum güçlüğü çeken hasta, 7 Mart Cuma günü kaldırıldığı hastanedeki sağlık ekibi tarafından Covid-19 semptomları gösterdiği gerekçesiyle karantinaya alındı ve test yapıldı. Başkent Rabat'ta örneklerin incelenmesinin ardından sonuçların pozitif çıktığı ifade edildi. Sağlık Bakanlığı, hasta ile temas etmiş olan kişilerin tespiti ve gözlem altına alınması için gerekli adımların atıldığının altını çizdi.


Dün sabah saatlerinde ise Marakeş şehrinde 3 kişilik Fransız bir ailenin de korona virüsü taşıdığı doğrulanmıştı. Casablanca'da tedavi gören ilk korona hastasının durumu iyiye gitmeye devam ederken şuana kadar salgında hayatını kaybeden sayısı 1 olarak kaydedildi.


Fas Milli Eğitim Bakanlığı, henüz okulların tatil edilmesini gerektiren bir durum olmadığını ve salgının Sağlık Bakanlığı kontrolünde olduğunu açıklarken yabancı öğrenci sayısının yüksek olduğu okullarda koridorlara dezenfektan yerleştirilmeye başlandı. Resmi kurumların yanı sıra vatandaşların da dezenfektanlara talebindeki artış fırsatçıları harekete geçirdi. Birçok eczane, dezenfekte edici ürünlerin fiyatlarını 2'ye katlayarak durumdan fayda sağlamaya çalışıyor. Fas'ta çok sayıda şubesi bulunan Türk market zinciri, ülkedeki salgın sürecinde talebi artan dezenfektan mendillerde kampanya yaparak fırsatçıların karşısında durdu. - RABAT

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı? Haber
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı?
Koronavirüsle dalga geçti, hastalığa ilk o yakalandı: Sorumsuz aptal Haber
Koronavirüsle dalga geçti, hastalığa ilk o yakalandı: Sorumsuz aptal
Yarışa Davutoğlu'nun önünde başladı! İşte son anketten çıkan sonuç Haber
Yarışa Davutoğlu'nun önünde başladı! İşte son anketten çıkan sonuç
Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili umut veren yeni açıklama Haber
Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili umut veren yeni açıklama
Vurguncular iş başında! Biz uykudayken fiyatlar yüzde 4 bin arttı Haber
Vurguncular iş başında! Biz uykudayken fiyatlar yüzde 4 bin arttı
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguluyor Haber
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguluyor
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
ABD'de koronavirüs alarmı! Avrupa ile köprüleri attılar, Türkiye liste dışı
ABD'de koronavirüs alarmı! Avrupa ile köprüleri attılar, Türkiye liste dışı
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Rusya'nın 'Pantsir' yalanı, daha önce paylaşılmamış bir SİHA videosu ile ortaya çıktı
Rusya'nın "Pantsir" yalanı, daha önce paylaşılmamış bir SİHA videosu ile ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu nezle olduğu için İBB Meclisi toplantısına katılmadı
Ekrem İmamoğlu nezle olduğu için İBB Meclisi toplantısına katılmadı
Fransa'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 48'e yükseldi
Fransa'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 48'e yükseldi
Sınırda Yunan zulmünün bilançosu giderek artıyor: 3 ölü, 198 yaralı
Sınırda Yunan zulmünün bilançosu giderek artıyor: 3 ölü, 198 yaralı
ABD, Cuma gününden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün askıya alacak
ABD, Cuma gününden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün askıya alacak
Haaretz gazetesi: İsrailli araştırma merkezi, koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini açıklayacak
Haaretz gazetesi: İsrailli araştırma merkezi, koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini açıklayacak
Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü, karakola giderek teslim oldu
Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü, karakola giderek teslim oldu
Fotomontajlı koronavirüs paylaşımıyla ilgili işlem başlatıldı
Fotomontajlı koronavirüs paylaşımıyla ilgili işlem başlatıldı
Koronavirüs tüm dünyada can almaya devam ederken güzel haber 103 yaşındaki kadından geldi
Koronavirüs tüm dünyada can almaya devam ederken güzel haber 103 yaşındaki kadından geldi
Samsun'da altından yol geçen 5 katlı bina, görenleri şaşırtıyor
Samsun'da altından yol geçen 5 katlı bina, görenleri şaşırtıyor
Arabanın ön camına saplanan 50 santimlik metal levha, sürücüyü korkuttu
Arabanın ön camına saplanan 50 santimlik metal levha, sürücüyü korkuttu
G.Saray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'ndan F.Bahçe'ye çarpıcı sözler: 20 yıl sonra Anadolu deplasmanından zaferle döndük
G.Saray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'ndan F.Bahçe'ye çarpıcı sözler: 20 yıl sonra Anadolu deplasmanından...
Son Dakika: DEVA Partisi'nin açılışında konuşan Babacan: Türkiye için atılım zamanı geldi
Son Dakika: DEVA Partisi'nin açılışında konuşan Babacan: Türkiye için atılım zamanı geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüse karşı termal kameralı koruma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüse karşı termal kameralı koruma
Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor
Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor
İspanya'da futbola koronavirüs engeli
İspanya'da futbola koronavirüs engeli
DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik hastalıklar nedir?
DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik hastalıklar nedir?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Tekirdağ'daki 2 kuyuda bulunan doğal gaz Trakya'nın 15 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek
Tekirdağ'daki 2 kuyuda bulunan doğal gaz Trakya'nın 15 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek
Yeni Malatyaspor maçından sonra, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun aracına taşlı saldırı düzenlendi
Yeni Malatyaspor maçından sonra, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun aracına taşlı saldırı düzenlendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Altun İçişleri Bakanı
Magazin Uğur Akkuş Sinan Akçıl Gülben Ergen Fahrettin Koca
Spor Okan Buruk Abdullah Avcı Ali Palabıyık Hikmet Karaman Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Wuhan Polis Futbol Vatandaş
Şu an buradasınız: Fas'ta korona virüsü vak'ası 6'ya yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 11:16:29. #1.15#