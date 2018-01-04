Fas'ta Kömür Ocağındaki Göçük

Fas Enerji ve Maden Bakanı Aziz Rabah, 22 Aralık 2017'den bu yana gösterilerin yaşandığı Jerada kentinde maden alanında özel sektörde çalışmak isteyen gençlere destek verileceğini bildirdi.



Jerada'da milletvekilleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Rabah, kentte maden alanında özel sektörde çalışmak isteyen gençlere destek verileceğini taahhüt etti.



Bu kentin ve civar bölgelerinin kalkınması gerektiği konusunda fikir birliği olduğunu belirten Rabah, "Jerada'ya beşinci elektrik santrali ile ikinci güneş enerjisi istasyonu getirilmesi konusunda çalışmalar var." dedi.



Rabah, ayrıca vatandaşların güven içinde onurlu bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri üzerinde durulduğunu ifade etti.



Jerada kentinde kömür ocağında elverişsiz koşullarda çalışan iki kardeşin göçük altına kalarak yaşamını yitirdiği 22 Aralık'tan bu yana "bölgenin kalkındırılması" talebiyle gösteriler düzenleniyor.



Fas Kömür Ocakları Şirketinin 1998'de kapatılmasından itibaren bölgede yaşam koşullarının kötüleştiği ve gençlerin kömür ocaklarında güvenli olmayan şartlar altında çalışmak zorunda kaldığı belirtiliyor.