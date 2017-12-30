Fas'ta Kömür Ocağındaki Göçük

Fas'ın başkenti Rabat'ta, Jerada kentindeki bir kömür ocağında iki gencin ölümüyle sonuçlanan göçük olayı protesto edildi.



Parlamento binası önünde toplanan grup, olaya tepki göstererek kentteki kömür ocağı işçilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesini istedi.



Fas İnsan Hakları Toplulukları Koalisyonunun çağrısıyla düzenlenen gösteride, söz konusu bölge sakinlerinin taleplerine yanıt verilmesi ve bölgenin kalkındırılması talebinde bulunuldu.



Koalisyon üyesi Fuad Abdul Mumeni, "Biz burada Jerada kentindeki kömür ocağındaki olayda iki gencini kaybeden ailelerle dayanışmamızı ifade etmek için toplandık." dedi.



Mumeni, Jerade, Huseyme ve Zakura gibi bazı kentlerde de gösterilerin düzenlendiğini hatırlatan Mumeni, bu bölgelerde yaşayanların taleplerinin de yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.



Jerada kentinde kömür ocağında elverişsiz koşullarda çalışan iki kardeş, geçen hafta göçük altına kalarak hayatını kaybetmişti.