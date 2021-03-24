Fas'ta koalisyonunun büyük ortağı, Figig bölgesi sorununu parlamentoya taşıma çağrısı yaptı

Fas'ta koalisyon hükümetinin başındaki Adalet ve Kalkınma Partisi, Cezayir'le Figig bölgesinde yaşanan sınır gerginliğinin parlamentoda görüşülmesi çağrısında bulundu.

Parlamentonun ilk kanadına parti milletvekilleri tarafından yollanan mektupta, toplantıya dış ilişkiler ve savunma komisyonları ve Dışişleri Bakanı Nasır Burita'nın da katılması talep edildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Cezayir makamlarının Faslı çiftçilerden bölgeden ayrılmalarını istemeleri sonrasında ülkenin doğusundaki Figig vilayetindeki gelişmelerin üzerinde durulması gerektiği ifade edildi.

Ayrıca, doğu sınırındaki Faslı çiftçilerin Cezayir makamlarının provokasyonlarına maruz kaldığı belirtildi.

Geçen hafta Fas ile Cezayir arasındaki sınır bölgelerinden Figig'de tarım arazilerini eken Faslı köylüler, Cezayir makamları tarafından bölgeyi boşaltmaya zorlanmıştı.

Fas basınında çıkan haberlere göre, söz konusu tarım arazilerinden çıkarılan Figig yerlileri, geçen hafta düzenledikleri eylemde, Fas vatandaşı çiftçilerin atalarından kalan topraklarda yüzyıllardır tarım yaptığına dikkati çekmişti.

Öte yandan gelişmelere dair açıklama yapan Başbakan Sadeddin el-Osmani, Figig bölgesindeki son gelişmeleri endişeyle izlediklerini, bunun kabul edilemez olduğunu ve ilgili Fas makamlarının kararlılık ve ileri görüşlülükle konuyu çözeceğine inandığını söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız