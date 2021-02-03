Fas'ta işsizlik oranı 2020 yılında yüzde 2,7 arttı

Fas'ta 2019 yılında yüzde 9,2 olarak kaydedilen işsizlik oranı 2020'de yüzde 2,7 artarak 11,9'a yükseldi.

Fas'taki Yüksek Planlama Heyeti tarafından yayımlanan rapora göre, 2020 yılında ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ülkede tarımı etkileyecek şekilde yaşanan kuraklık nedeniyle işsizlik oranında artış gözlendi.

İşsizlik oranının 2020'de 11,9 olduğu belirtilen açıklamada, 2019 yılında ülkedeki toplam işsiz sayısının 1 milyon 107 bin olduğu, bu rakamın 2020 yılında 322 bin kişi artarak 1 milyon 429 bin seviyelerine çıktığı kaydedildi.

Verilerin kentsel bölgelerde yüzde 15,8'e çıktığı kırsal alanlarda ise yüzde 5,9 civarında kaldığı aktarıldı.

Kadınlar arasındaki işsizlik oranının yüzde 16,2 olduğuna değinilen raporda, söz konusu oranın erkeklerde yüzde 10,7 üniversite mezunlarında ise yüzde 18,5 seviyesinde gerçekleştiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık