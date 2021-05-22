Fas'ta, İsrail'in Rabat'taki iletişim ofisinin kapatılması için yazılan dilekçeyi 220 önemli isim imzaladı

Fas'ta aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ahmed er-Raysuni'nin de bulunduğu 220'den fazla siyasetçi, düşünür ve hukukçunun İsrail'in Rabat'taki iletişim ofisinin kapatılmasının talep edildiği dilekçeyi imzaladığı bildirildi.

Fas'ta aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ahmed er-Raysuni'nin de bulunduğu 220'den fazla siyasetçi, düşünür ve hukukçunun İsrail'in Rabat'taki iletişim ofisinin kapatılmasının talep edildiği dilekçeyi imzaladığı bildirildi.

Fas yerel medyasında yer alan habere göre, Fas'taki "Filistin için Ulusal Eylem Grubu" dilekçenin, yüzlerce Filistinli sivilin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail'in günlerce süren saldırılarının ardından yazıldığını açıkladı.

Dilekçenin içeriğinin sunulduğu haberde, "Aşağıda imzası bulunan ve Filistin davasını her zaman ulusal bir mesele olarak gören bizler, Fas halkının iradesine aykırı olan Siyonist düşmanla yapılan uğursuz normalleşme anlaşmalarını kınadığımızı yineliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Dilekçenin devamında ise şu ifadeler kullanıldı: "Siyonist düşmanla yapılan tüm anlaşmaların iptalini, gizli veya aleni olan her türlü ilişkinin kesilmesini ve sözde İsrail'in Rabat'taki iletişim ofisinin derhal kapatılmasını talep ediyoruz."

Fas, geçen yıl İsrail'le normalleşme adımı atan ülkeler arasında yer almış, 10 Aralık 2020'de iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden başladığı duyurulmuştu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan itibaren düzenlediği saldırılarda 248 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık