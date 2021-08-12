Fas'ta İsrail'in irtibat bürosu resmi törenle açıldı
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Fas'ta İsrail'in irtibat bürosu resmi törenle açıldı

Fas'ta İsrail'in irtibat bürosu resmi törenle açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Fas'ın başkenti Rabat'ta İsrail'in irtibat bürosu resmi törenle açıldı.

Fas'ın başkenti Rabat'ta İsrail'in irtibat bürosu resmi törenle açıldı.

İsrail ile Fas arasında ilişkileri normalleştirme kararının ardından Fas'ın başkenti Rabat'ta İsrail'in irtibat bürosu resmi törenle açıldı. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, resmi ziyaret kapsamında geldiği Fas'ta, ülkesinin irtibat bürosunun açılış törenine katıldı. Lapid yaptığı yazılı açıklamada, "Tarihi an. Fas Dışişleri Bakan Yardımcısı Mohsin Jazouli ile resmi bir törenle Fas'taki İsrail irtibat bürosunun açılışını yaptık" dedi.

Lapid, dün Faslı mevkidaşı Nasser Bourita ile bir araya gelmişti. Görüşme sonrasında iki ülke arasındaki işbirliğini derinleştirmek ve ilişkileri güçlendirmek için 3 anlaşma imzalanmıştı. Lapid, Tel Aviv ile Rabat yönetimi arasında varılan ilişkileri normalleştirme kararının ardından Fas'ı ziyaret eden ilk İsrailli Bakan oldu.

Öte yandan Fas, BAE, Bahreyn ve Sudan'dan sonra geçtiğimiz yıl eski ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda İsrail ile diplomatik ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşan 4'üncü Arap ülkesi olmuştu. İsrail ve Fas, 10 Aralık 2020'de tam diplomatik ilişki kurulması için anlaşmıştı. - RABAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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