Fas'ta İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fas'ta İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi

Fas'ta İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi
Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak - Haberler | Güncel

Fas'ın Meknes kentinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto ve İsrail ile normalleşmenin kaldırılmasını talep etmek için gösteri düzenlendi.

Fas'ın Meknes kentinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto ve İsrail ile normalleşmenin kaldırılmasını talep etmek için gösteri düzenlendi.

Kentteki sivil toplum kuruluşlarının (STK) çağrısıyla düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı. Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını ve normalleşmeyi kınayan sloganlar attı.

Öte yandan Rabat'taki yerel yetkililer, STK'lerin çağrısıyla pazar günü düzenlenmesi planlanan Filistin halkıyla ulusal dayanışma yürüyüşüne izin verilmeyeceğini duyurdu. Yetkililer, yürüyüşün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle engellendiğini kaydetti.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana en az 227 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 1 kız çocuğu hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 1 kız çocuğu hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 227'ye yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 227'ye yükseldi
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında vefat edenlerin sayısının 64'ü çocuk, 38'i kadın olmak üzere 227'ye...
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında vefat edenlerin sayısının 64'ü çocuk, 38'i kadın olmak üzere 227'ye...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Muharrem İnce Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Sibel Can Pınar Altuğ Cemal Hünal Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Fatih Terim Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fas'ta İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 03:16:50. #1.11#

title