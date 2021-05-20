Fas'ta İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi

Fas'ın Meknes kentinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto ve İsrail ile normalleşmenin kaldırılmasını talep etmek için gösteri düzenlendi.