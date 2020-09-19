Fas'ta İsrail-BAE ve Bahreyn normalleşmesi protesto edildi
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Fas'ta İsrail-BAE ve Bahreyn normalleşmesi protesto edildi

Fas'ın başkenti Rabat'taki parlamento binası önünde toplanan bir grup, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşması imzalamasını protesto etti.

Fas'ta İsrail-BAE ve Bahreyn normalleşmesi protesto edildi
19.09.2020 00:01 | Son Güncelleme: 19.09.2020 00:05

Fas'ın başkenti Rabat'taki parlamento binası önünde toplanan bir grup, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşması imzalamasını protesto etti.

Ülkedeki 28 kuruluş ve platformun ortaklaşa düzenlediği gösteriye katılan Faslılar, "Filistin emanettir ve normalleşme ihanettir" sloganıyla normalleşmeye karşı çıktı.

Gösteride, "İhanet anlaşmasını kınıyoruz" ve "İşgalcilerle normalleşmeye de Filistin'in satılmasına da hayır" şeklinde sloganlar atan protestocular, Fas ve Filistin bayrakları taşıdı.

Eyleme, İslami eğilimli Tevhid ve Islah Hareketi Genel Başkanı Abdurrahim Şeyhi, Birleşik Sosyalist Parti Genel Sekreteri Nebile Munib ve Normalleşmeye Karşı Fas Gözlemevi Başkanı Ahmed Vehmen katıldı.

Gösteriye ilişkin paylaşılan yazılı açıklamada, "ABD'nin gözetiminde Siyonist düşmanla BAE ve Bahreyn yöneticilerinin yaptığı ihanet ve normalleşme anlaşmasının reddedildiği" ifade edildi.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Çağrı Koşak
Çağrı Koşak
AA Editörü
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