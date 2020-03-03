Fas'ta ilk korona virüsü vakası tespit edildi

03.03.2020 11:15 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:15

Fas Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip korona virüsün tespit edildiğini ve ilk vaka olduğunu açıkladı.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü Fas'a sıçradı. Fas Sağlık Bakanlığı, İtalya'dan Fas'a gelen bir Fas vatandaşında korona virüsü (Covid-19) tespit edildiğini açıkladı. Ülkede ilk korona virüsü vakasının tespit edildiği, kişinin karantinaya alındığı ve kişinin durumunun stabil olduğu aktarıldı. Hastayla irtibatı olan kişilerin de listesinin çıkarıldığı belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA