Fas'ta ilk korona virüsü vakası tespit edildi
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Fas'ta ilk korona virüsü vakası tespit edildi

Fas Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip korona virüsün tespit edildiğini ve ilk vaka olduğunu açıkladı.

03.03.2020 11:15 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:15
Fas'ta ilk korona virüsü vakası tespit edildi

, ülkede yeni tip korona virüsün tespit edildiğini ve ilk vaka olduğunu açıkladı.


Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü Fas'a sıçradı. Fas Sağlık Bakanlığı, 'dan Fas'a gelen bir Fas vatandaşında korona virüsü (Covid-19) tespit edildiğini açıkladı. Ülkede ilk korona virüsü vakasının tespit edildiği, kişinin karantinaya alındığı ve kişinin durumunun stabil olduğu aktarıldı. Hastayla irtibatı olan kişilerin de listesinin çıkarıldığı belirtildi. - RABAT

Kaynak: İHA

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