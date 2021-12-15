Fas'ta ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi

Fas Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan konuyla ilgili yazılı açıklama yayımlandı.

Ülkede ilk kez, Kazablanka kentinde yaşayan bir vatandaşta yeni varyantın tespit edildiği aktarılan açıklamada, enfekte kişinin kentteki bir hastanede tedavi altına alındığı, durumunun da iyi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, virüsten korunmak için gerekli tedbirlere uyulması çağrısında bulunuldu.

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve Tunus da Omicron varyantının ülkelerinde görüldüğünü açıklamıştı.

AA / Khalid Mejdoup - Son Dakika Haberleri

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