Fas'ta ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fas'ta ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi

Fas'ta ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi
AA / Khalid Mejdoup - Haberler | Güncel

Fas Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edildiğini duyurdu.

Fas Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan konuyla ilgili yazılı açıklama yayımlandı.

Ülkede ilk kez, Kazablanka kentinde yaşayan bir vatandaşta yeni varyantın tespit edildiği aktarılan açıklamada, enfekte kişinin kentteki bir hastanede tedavi altına alındığı, durumunun da iyi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, virüsten korunmak için gerekli tedbirlere uyulması çağrısında bulunuldu.

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve Tunus da Omicron varyantının ülkelerinde görüldüğünü açıklamıştı.

DSÖ: Kovid-19 aşılarının ağır hastalık ve ölüme karşı etkisinde küçük bir düşüş var

DSÖ: Kovid-19 aşılarının ağır hastalık ve ölüme karşı etkisinde küçük bir düşüş var

 Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 477 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 477 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi

 Bilim insanlarından Türkiye'de 6 kişide görülen Omicron için korkutan senaryo: Mart ayından sonra yaygınlaşabilir

Bilim insanlarından Türkiye'de 6 kişide görülen Omicron için korkutan senaryo: Mart ayından sonra yaygınlaşabilir

AA / Khalid Mejdoup - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title