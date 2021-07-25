Fas'ta iktidarın büyük ortağı ile ana muhalefet partisinden seçimlerde şeffaflık çağrısı
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Fas'ta iktidarın büyük ortağı ile ana muhalefet partisinden seçimlerde şeffaflık çağrısı

Fas'ta iktidarın büyük ortağı ile ana muhalefet partisinden seçimlerde şeffaflık çağrısı
Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel

Fas'ta iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) ile ana muhalefet partisi Asalet ve Çağdaşlık Partisi (PAM), eylül ayında yapılması planlanan seçimlerin şeffaflığına zarar verilmesini reddettiklerini bildirdi.

Fas'ta iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) ile ana muhalefet partisi Asalet ve Çağdaşlık Partisi (PAM), eylül ayında yapılması planlanan seçimlerin şeffaflığına zarar verilmesini reddettiklerini bildirdi.

PJD Genel Sekreteri Saadettin Osmani ile PAM Genel Sekreteri Abdullatif Vehbi, başkent Rabat'ta bir araya geldikleri görüşmenin ardından ortak yazılı açıklama yayınladı.

"Seçimlerin şeffaflığına ve özgürlüğüne zarar verecek her türlü yöntemi reddediyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, bunlar arasında seçim bütçesinin şaibeli kullanımı gibi yöntemler olduğu belirtildi.

Açıklamada, partilerin, seçimlerin başarılı olmasına katkı sağlanması konusundaki ortak iradelerine vurgu yapıldı.

Seçimlerin şeffaflığına zarar verme çabalarının yetkili makamların dikkat ve kararlı müdahalesini gerektirdiği aktarılan açıklamada, ayrıca iki partinin, diğer siyasi aktörler ve toplumdaki aktif güçlerle "ülkenin kalkınması ve demokratik inşasını hedefleyen ortaklığı güçlendirmesi" konusundaki ortak iradesine dikkati çekildi.

Fas'ta, Abdullatif Vehbi liderliğindeki ana muhalefet partisi Asalet ve Çağdaşlık Partisinin, "kırmızı çizgileri" aşarak 8 Eylül seçimleri için PJD ile ittifak yapma ihtimali konuşuluyor.

Ülkede 2008 yılında kurulan PAM, 2016 yılındaki seçimlerde PJD'den sonra ikinci sırayı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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