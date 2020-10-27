Fas'ta iktidar ve muhalefetteki milletvekillerinden Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna tepki

Fas Meclisi'nde iktidar ve muhalefetteki vekiller, Fransız yetkililerin İslam karşıtı tutumunu reddederek, Hazreti Muhammed'e hakaretin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Fas Meclisi'nde iktidar ve muhalefetteki vekiller, Fransız yetkililerin İslam karşıtı tutumunu reddederek, Hazreti Muhammed'e hakaretin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Koalisyon hükümetindeki Anayasal Birlik Partisi Milletvekili Mustafa Beytas, Meclis oturumundaki konuşmasında, "Hazreti Muhammed kırmızı çizgimizdir, Hazreti Muhammed'e hakaret kabul edilemez ve bu durum normalleştirilemez." dedi.

Konuyu büyük bir endişeyle takip ettiklerini kaydeden Beytas, konunun büyümesini de şaşkınlıkla izlediklerini ifade etti.

"Hakaret, ifade özgürlüğü kapsamına girmez"

Koalisyon hükümetinin büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (PJD) Meclisteki Milletvekili Grup Başkanı Mustafa el-İbrahimi ise "Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret ifade özgürlüğü kapsamına girmiyor." ifadesini kullandı.

İbrahimi, Hazreti Muhammed'e yönelik hakareti, ilgili ülke (Fransa) topraklarında meydana gelen terör eylemlerini kınadığı gibi şiddetle kınadığını aktardı.

"İfade özgürlüğü adı altındaki hakareti kınıyoruz"

Muhalif İstiklal Partisi Milletvekili Lehasan Haddad da ifade özgürlüğü adı altında İslam dininin kutsal değerlerine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaretleri reddettiklerini dile getirdi.

Haddad, "İfade özgürlüğü adı altındaki hakareti kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Diğer siyasi partiler de Meclis oturumunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarına tepki gösterdi.

Fransız yetkililerin son dönemde artan İslam karşıtı tutumuna İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) gibi kurumların yanı sıra çeşitli Arap ülkelerinden tepkiler gelmişti.

Fransa'da Macron yönetiminin son zamanlarda Müslümanları ve ibadet yerlerini hedef almasıyla ülkenin farklı şehirlerinde benzer uygulamalar görülmeye başlandı.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup