Fas'ta iktidar partisi, İsrailli yetkililerin UCM'de yargılanması için imza kampanyası başlattı
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Fas'ta iktidar partisi, İsrailli yetkililerin UCM'de yargılanması için imza kampanyası başlattı

Fas'ta iktidar partisi, İsrailli yetkililerin UCM'de yargılanması için imza kampanyası başlattı
Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup - Haberler | Güncel

Fas'ta iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD), İsrailli yetkililerin Filistin halkına yönelik son saldırıları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) yargılanması için imza kampanyası başlattığını duyurdu.

Fas'ta iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD), İsrailli yetkililerin Filistin halkına yönelik son saldırıları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) yargılanması için imza kampanyası başlattığını duyurdu.

PJD Meclis Grup Başkanı Mustafa İbrahim, partisinden milletvekillerinin katılımıyla düzenlediği toplantıda, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstermek ve 66 çocuk ile 39 kadının ölümüne neden olanların yargılanmasını sağlamak için bu imza kampanyasını başlattıklarını söyledi.

"Bu suçlar, insanlığa karşı işlenmiş suçlar düzeyindedir. Suçluların cezasız kalmamasını talep ediyoruz." diyen İbrahim, dünyadaki tüm parlamenterlere ve hukukçulara "bu suçları işleyenlerin UCM'de yargılanması için harekete geçmeleri" çağrısında bulundu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.

Fas-İsrail ilişkilerinde normalleşme

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın patlak vermesinin ardından 2002 yılında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed, 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı. Aynı gün dönemin ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamayla Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Fas, bu kararla Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan'ın ardından 2020'de İsrail'le normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi olurken, Mağrib bölgesinde ise ilk ülke olmuştu.

Fas ile İsrail 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

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