Fas'ta İki Turistin Öldürülmesi Protesto Edildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Rabat'taki Danimarka büyükelçiliği önünde toplanan hukukçular

Ellerinde ölen turistlerin fotoğrafını taşıyanlar

Büyükelçilikler önüne fotoğraflar ve çiçekler bırakılması

Rabat'taki Norveç büyükelçiliği önünde toplanan hukukçular

Büyükelçilik binası önünde mum yakılması Fas'ta hukukçular, Norveç ve Danimarkalı iki kadın turistin öldürülmesini protesto etti.

Fas'ın başkenti Rabat'ta Danimarka ve Norveç büyükelçilikleri önünde toplanan hukukçulardan oluşan iki ayrı grup, kadın turistlerin öldürülmesine tepki gösterdi.

Grup, turistler için taziye dileklerini sunarken, suçluları lanetledi.

Ellerinde ölen turistlerin fotoğrafını taşıyan eylemciler, suçluların bir an önce yargılanmasını talep etti.

Fas İçişleri Bakanlığından pazartesi yapılan yazılı açıklamada, boyun kısımlarında bıçak gibi kesici bir aletle şiddet belirtileri bulunan iki kadın turistin cesedinin Toubkal Dağı yakınlarında bulunduğu duyurulmuştu.

Kaynak: AA