Fas'ta Hindistan'da mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) türüne rastlandı
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Fas'ta Hindistan'da mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) türüne rastlandı

Fas'ta Hindistan'da mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) türüne rastlandı
Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel

Fas, son dönemde Hindistan'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış türünün bulaştığı ilk vakaların ülkede tespit edildiğini duyurdu.

Fas, son dönemde Hindistan'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış türünün bulaştığı ilk vakaların ülkede tespit edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Kazablanka şehrinde yeni mutasyona yakalanan iki kişinin kayıt altına alındığı bildirildi.

Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Ulusal Merkezi'nde yapılan testler sonucu tespit edilen vakaların birinin Fas'ta ikamet eden yabancı ülke vatandaşına ait olduğu kaydedildi.

İlgili kişilerin Kazablanka'da karantina altında tutulduğu ifade edilen açıklamada, hastalarla yakın dönemde temasa geçenlerin de mutasyonun yayılmasını önlemek amacıyla tıbbi izolasyona dahil edileceği belirtildi.

Resmi verilere göre, Fas'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı 9 bin 28'e, vaka sayısı da 511 bin 856'ya ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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