- Fas'ta halk sıkı tedbirler altında Ramazan ayına hazırlanıyor
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- Fas'ta halk sıkı tedbirler altında Ramazan ayına hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı / MAHA HİDA - Haberler | Güncel

- Fas'ta halk sıkı tedbirler altında Ramazan ayına hazırlanıyor Fas'ta korona virüs salgınıyla mücadele devam ederken halk, Ramazan ayı hazırlıklarını da sıkı önemler altında sürdürüyor.

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- Fas'ta halk sıkı tedbirler altında Ramazan ayına hazırlanıyor

RABAT - Fas'ta korona virüs salgınıyla mücadele devam ederken halk, Ramazan ayı hazırlıklarını da sıkı önemler altında sürdürüyor.

Dünya genelinde yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele devam ederken bu yıl da Ramazan hazırlıkları sıkı tedbirler altında sürüyor. Fas'ın başkenti Rabat'ta Ramazan ayı yaklaşırken gıda alışverişi de sıkı önlemler altında yapılıyor. Faslı yetkililer, Ramazan ayı öncesi hazırlıklarını sürdüren vatandaşlara seslenerek panik yapmamalarını, gerekli tüm gıda ve ihtiyaçların temin edildiğini söyledi. Yetkililer, vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması uyarısında bulundu.

Ülkede yerel saatle 08.00'den 20.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı devam ederken, alışveriş sırasında vatandaşların önlemleri alması şiddetle vurgulanıyor.

Öte yandan polis, korona virüs denetimini sürdürüyor. Fas'ta toplam Covid-19 vaka sayısı 496 bin 97'ye yükselirken, korona virüse bağlı toplam can kaybı ise 8 bin 818'e ulaştı.

- Fas'ta halk sıkı tedbirler altında Ramazan ayına hazırlanıyor
- Fas'ta halk sıkı tedbirler altında Ramazan ayına hazırlanıyor
- Fas'ta halk sıkı tedbirler altında Ramazan ayına hazırlanıyor
- Fas'ta halk sıkı tedbirler altında Ramazan ayına hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MAHA HİDA

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