Fas'ta güvenlik güçleri hemşirelerin düzenlemek istediği yürüyüşe engel oldu

Fas'ta emniyet güçleri, çok sayıda hemşirenin başkent Rabat'ta terfi alma talebiyle düzenlemek istediği yürüyüşe izin vermedi.

Fas'ta emniyet güçleri, çok sayıda hemşirenin başkent Rabat'ta terfi alma talebiyle düzenlemek istediği yürüyüşe izin vermedi.

Hemşireler Ulusal Koordinasyonunun Meclis binası önünden Sağlık Bakanlığına kadar yürüyüş düzenleme çağrısına karşılık veren hemşireler, Meclis önünde toplanmak istedi.

Güvenlik güçleri, göstericilerin Meclis binasına ulaşmasını engellemek için Bab el-Had Meydanı'nda güvenlik çemberi oluşturdu. Göstericiler, Sağlık Bakanlığının meşru taleplerini görmezden gelmesini kınayan sloganlar attı.

Koordinasyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, hemşirelikle ilgili kuralları düzenleyen ve iki yıllık eğitim sertifikası olan hemşirelerin terfi etmesini engelleyen kanunda değişiklik istendiği bildirildi.

Rabat Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında hemşirelerin yürüyüş düzenlemesine izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup