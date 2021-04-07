- Fas'ta görme engelli kadın futbol takımı kuruldu
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- Fas'ta görme engelli kadın futbol takımı kuruldu

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- Fas'ta görme engelli kadın futbol takımı kuruldu Fas'ta görme engelli kadınlar, futbol takımı kurdu.

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- Fas'ta görme engelli kadın futbol takımı kuruldu

RABAT - Fas'ta görme engelli kadınlar, futbol takımı kurdu.

Fas'ta Salaoui Körler ve Görme Engelliler Spor Derneği, görme engelli kadın futbol takımı kurdu. Futbol takımı ülkedeki ilk görme engelli kadın futbol takımı oldu. Derneğin başlattığı 2021-2024 proje kapsamında kurulan takım, görme engelli çocukları ve kadınları futbol oynamaya teşvik etmeyi amaçlıyor.

Fas görme engelli erkek futbol takımının 2017 - 2020 yılları arasında 4 kez Afrika şampiyonu olmasından ilham alan takım, antrenmanlara başladı.

Takımda oynayan Oumaima'nın yaptığı açıklamada, "İnsan ayağa kalkıp durumuyla yüzleşmeli. Yaşamaya devam etmek için zorluklara ve engellere takılmamamız gerekiyor. Kendinizi başkalarına iyi göstermek için pozitif ve mutlu olmanız gerekiyor. Engeller hayallerinizi gerçekleştirmenizde bir sorun olmamalı" dedi.

Aynı takımda oynayan Karima ise, "Spor korkumun üstesinden geldim. Bu takıma futbol oynamak için katıldım. Çok mutluyum ve umarım takım olarak Faslı kadınları onurlandırmayı başarırız" ifadesini kullandı.

- Fas'ta görme engelli kadın futbol takımı kuruldu
- Fas'ta görme engelli kadın futbol takımı kuruldu
- Fas'ta görme engelli kadın futbol takımı kuruldu
- Fas'ta görme engelli kadın futbol takımı kuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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