Fas'ta Fransız markası sofralık bitkisel yağlara boykot çağrıları yapılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fas'ta Fransız markası sofralık bitkisel yağlara boykot çağrıları yapılıyor

23.02.2021 06:21 | Son Güncelleme: 23.02.2021 06:24
Fas'ta Fransız markası sofralık bitkisel yağlara boykot çağrıları yapılıyor

Faslı sosyal medya aktivistleri, Fransız şirketlerinin ülkede satılan bitkisel sofralık yağlara yaptığı ortak zamlardan dolayı boykot uygulanması çağrısında bulunuyor.

Faslı sosyal medya aktivistleri, Fransız şirketlerinin ülkede satılan bitkisel sofralık yağlara yaptığı ortak zamlardan dolayı boykot uygulanması çağrısında bulunuyor.

Fransız şirketlerinin hakim olduğu Fas piyasasında bitkisel yağlara yapılan ortak zamlar tepkilere neden oldu.

Fas Tüketici Hakları Birliği Başkanı Buazze Harati basına yaptığı açıklamada, Fransız şirketlerinin gerekçelerini açıklamadan yaptıkları zammın kanuna aykırı olduğunu söyledi.

Bitkisel yağ fiyatlarının serbest bırakıldığını hatırlatan Harati, ancak kanunun tüm şirketlerin ortaklaşa fiyat artışında anlaşmasını yasakladığını kaydeti.

Harati, Rekabet Kurulunu göreve çağırarak söz konusu şirketler arasında bir anlaşma olduğunun ispatı için araştırma yapılmasını istedi.

Sosyal medya aktivistleri ise Fransız şirketlerinin ülkede satılan bitkisel sofralık yağlara yaptığı ortak zamlardan dolayı boykot uygulanması çağrısında bulundu.

Sürpriz olduğu belirtilen ortak zam kararına karşı sosyal medyadan yapılan çağrılar, 2018'de Fransız şirketlerine karşı uygulanan halk boykotlarının getirdiği olumlu sonuçları gündeme taşıdı.

Ülkede Fransız şirketlerinin piyasayı elinde tuttukları, süt, su ve akaryakıt ürünlerine karşı aylar süren boykotlar sonuç getirmiş, süt ürünlerinde dünya markalarından kabul edilen Fransız şirketi Fas'ta fiyatlarını geri çekmek zorunda kalmıştı.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmesinin ardından, siyasetçilerin büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması tartışmalara ve İslam dünyasında protestolara yol açmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise bu olayın ardından yaptığı bir açıklamada, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceğini söylemişti.

Fransa'nın bu tavrına karşı Müslüman ülkelerde Fransız ürünlerine boykot kampanyaları başlatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Berat Albayrak Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Onur Akay Özge Özder Seda Sayan
Spor Erol Bulut Arda Turan Hakan Kutlu Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Pkk Cuma Pendik Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fas'ta Fransız markası sofralık bitkisel yağlara boykot çağrıları yapılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 06:26:09. #1.15#
title