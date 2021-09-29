Fas'ta Filistin menşeli ürünlerin tanıtımına destek için "elektronik platform" kuruldu

Fas'ta, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan tüccarlara destek vermek ve Filistin menşeli ürünlerin tanıtımına yardımcı olmak amacıyla "Sosyal ve Dayanışma İçin Elektronik Ticaret Rehberi Platformu" kuruldu.

Rabat merkezli Beyt Mal el-Kudüs eş-Şerif Ajansının kurduğu platformun açılışı için bir tören düzenlendi.

Ajans Müdürü Muhammed Salim eş-Şarkavi, törende yaptığı konuşmada, Kudüs'teki çarşıların kentin omurgası olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Şarkavi, platformun amacının "Kudüs'teki Filistinli tüccarların ürünlerini tanıtırken karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak ve hak ettiklerini almalarını sağlamak" olduğunu dile getirdi.

Kudüs'teki dükkanların yüzde 75'i kapanmak üzere

Törende konuşan Filistin'in Rabat Büyükelçisi Cemal eş-Şubeki de İsrail'in Filistinli tüccarlara uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Kudüs'teki dükkanların yüzde 75'inin kapanmak üzere olduğunu belirtti.

Şubeki, Kudüs'teki Filistinlilerin ürünlerini pazarlamalarına yardım konusunda oynayacağı rol nedeniyle söz konusu platformun önemine dikkati çekti.

Sosyal ve Dayanışma İçin Elektronik Ticaret Rehberi Platformunun, Kudüs'teki Filistin menşeli mal ve ürünlerin tanıtımına yardımcı olacağı ve Kudüs'teki Filistinli tüccarların ürünlerini Arap ülkeleri ve uluslararası pazarlarda tanıtılmasında destek sağlayacağı belirtiliyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı Kudüs Komitesinin Fas'taki saha kolu olarak faaliyet yürüten Beyt Mal el-Kudüs eş-Şerif Ajansı, Fas Kralı 2. Hasan'ın girişimiyle Filistin'e, özellikle de Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere maddi yardım sağlamak amacıyla 1998 yılında kuruldu.