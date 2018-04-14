Fas'ta Filistin'e Destek Gösterisi

Fas'ta, İsrail askerlerinin Gazze sınırında müdahale ettiği, barışçıl eylemler gerçekleştiren Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenlendi.

Filistin İçin Fas Koalisyonu ve Filistin'de Normalleşmeye Karşı Fas Organizasyonunun çağrısı üzerine başkent Rabat'taki parlamento binası önünde bir araya gelen göstericiler, Filistin'e destek için eylem yaptı.

Filistinlilerin dönüş hakkına destek vererek İsrail'le normalleştirmeyi kınayan göstericiler, "Canımız Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne feda", "Filistin emanet, normalleştirme ihanet", "Hayır, hayır, normalleştirmeye hayır" diye slogan attı.

AA'ya konuşan Filistin ve Normalleştirmeyle Mücadele Koalisyonu Koordinatörü Muhammed el-Gaferi, bu gösteriyi Gazze'de devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne destek için organize ettiklerini söyledi.

Filistin halkına "Yalnız değilsin." mesajı verdiklerini belirten Gaferi, "Siyonist oluşumun Filistin halkına yönelik işlediği suçlar utançtır." ifadesini kullandı.

Gösteriye katılan Tevhid ve Islah Hareketi Lideri Abdurrahim Şeyhi de Filistin'e destek için düzenlenen bu gösterilerin İslam dünyasının üzerine düşen bir borç sayıldığını dile getirerek, en azından Filistin halkıyla dayanışma içinde olunması gerektiğini vurguladı.

Şeyhi ayrıca uluslararası toplumun, Filistin meselesi ve çiğnenen haklar karşısındaki sessizliğini kınadı.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 35 Filistinli şehit oldu, 3 binden fazlası yaralandı.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.