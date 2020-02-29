Fas'ta düzenlenen panelde Türkiye'nin bölge için önemi ele alındı

29.02.2020 10:04 | Son Güncelleme: 29.02.2020 10:04

Faslı uzmanlar, Türkiye'nin ekonomik kalkınması ve bölgede yükselen etkisiyle Araplar ve Müslümanlar için rol model olmasının önemini vurguladı.

Fas'ın başkenti Rabat'ta, 5. Muhammed Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırma ve İnceleme Merkezi tarafından "Büyük Mağrib ve Türkiye" konulu panel düzenlendi.

Çok sayıda uzmanın katıldığı panelde, Türkiye modelinin Araplar ve Müslümanlar için önemine dair konuşmalar yapıldı.

Uluslararası ilişkiler uzmanı Said es-Sıddıki, Türkiye'nin Mağrib ülkelerindeki yükselişinin Batılıların değil, Mağriblilerin gözüyle analiz edilerek değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.



Sıddiki, Türkiye'nin Mağrib bölgesine yönelik dış siyasetinin iki aşamadan oluştuğunu belirterek, ilkinin ekonomik ve kültürel varlığının güçlendirilmesi, ikinci aşamasının da Libya'da askeri müdahale sonrasındaki dönem olduğunu bildirdi.

"Türkiye'nin Suriye'den herhangi bir geri çekilmesi sadece bölgeyi değil, Libya gibi kendisine uzak bölgeleri de etkileyecektir." diyen Sıddıki, bölgedeki bu tırmanışın, Rusya'nın stratejisini etkileyeceğini, insani büyük zararlar vereceğini, Doğu Avrupa ülkelerine göç dalgasına yol açacağını aktardı.

Sıddiki, Mısır, İsrail ve güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında yapılan anlaşma sonrasında Akdeniz'in doğusunda bölgesel sistemin dizaynında değişiklik için üçlü bir çaba olduğunun ve Türkiye'nin buna karşılık bölgedeki çıkarlarını koruma hedefiyle harekete geçtiğinin altını çizdi.

Siyasal bilimci Muhammed Binhilal, ekonomik ve bölgesel başarılar gerçekleştiren Türkiye'nin bir model olma yönünde cazibe sahibi olduğunu söyledi.

Ekonomik açıdan ve NATO düzeyinde Türkiye'nin yükselen bir askeri güç haline geldiğine dikkati çeken Binhilal, "Türkiye'nin başarıları dünyada İslami hareketlere olumlu bakılmasına vesile oldu." dedi.

Fas 5. Muhammed Üniversitesinde siyasal bilimler uzmanı Prof. Dr. Abdulhamid Bilhattab, Türkiye'nin tarihi ve bölgesel bir güç olarak Akdeniz'de var olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'nin Libya'daki çekişmeye müdahil olması bölgede tarihi varlığının bir sonucundan başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

Bilhattab, Türkiye'nin bölgede denge unsuru bir güç olarak konum almaya çalıştığını, özellikle Rusya ve Fransa olmak üzere yabancı güçlerin müdahalelerinin önünü kapadığını belirtti.

Kaynak: AA