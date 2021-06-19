Fas'ta düzenlenen "Afrika Aslanı 2021" askeri tatbikatı sona erdi

Fas'ta, 3 kıtadan 9 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen ve Afrika kıtasının en büyük askeri tatbikatı olarak kabul edilen "Afrika Aslanı 2021" tatbikatı sona erdi.

Fas'ta, 3 kıtadan 9 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen ve Afrika kıtasının en büyük askeri tatbikatı olarak kabul edilen "Afrika Aslanı 2021" tatbikatı sona erdi.

ABD'nin Fas Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Her yıl düzenlenen Afrika Aslanı 2021 askeri tatbikatının son gününe, ilk versiyonu 2007'de piyasaya sürülen Fas'a ait F-16 jet uçakları katıldı." ifadelerine yer verildi.

Büyükelçilik, resmi Facebook sayfasında "tatbikatta son gün" başlığıyla fotoğraf ve videolar yayınladı.

Tatbikat ilk kez Batı Sahra'yı da kapsıyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 10 Aralık 2020'de Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini tanıması ve burada ABD konsolosluğu açılmasının ardından tatbikatın bir bölümü, ilk kez Batı Sahra'nın en büyük kenti Ed-Dahle yakınındaki Mahbes bölgesini de kapsadı.

7-18 Haziran tarihlerinde yapılan askeri tatbikat, ülkenin orta kısmındaki Agadir, Tantan ve Tafravut'un yanı sıra kuzeyde bulunan Tifnit ve Kuneytra kentleri ile Batı Sahra'nın Mahbes bölgesinde gerçekleştirildi.

Tatbikatın, ortak güçlerin beraber hareket edebilme kabiliyetinin artırılması, siber saldırılara karşı koyma, deniz güvenliği, hava savunması ve yakıt ikmali eğitimlerini içerdiği belirtildi.

Fas ordusu, bu yıl ABD, İngiltere, Brezilya, Kanada, Tunus, Senegal, Hollanda ve İtalya'nın katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta NATO ve 30 ülkeden askeri gözlemcilerin de hazır bulunduğunu duyurmuştu.

İlki 2007 yılında Fas ve ABD silahlı kuvvetleri tarafından yapılan ortak operasyon, ilerleyen yıllarda Avrupa ve Afrika'dan çeşitli ülkelerin de katılımıyla geleneksellik kazanmıştı.

Afrika Aslanı askeri tatbikatı, geçen sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup