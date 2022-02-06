Fas'ta düştüğü kuyudan 5 gün sonra çıkarılan Rayyan'ın vefat ettiği açıklandı

Fas'ta, 5 gün süren çalışmanın ardından düştüğü kuyudan çıkarılan 5 yaşındaki Rayyan'ın vefat ettiği duyuruldu.

Ülkenin kuzeyindeki Şafşavan kentinde 32 metre derinliğindeki kuyuya düşen ve 100 saati aşkın süren çalışmanın ardından kuyudan çıkarılan Rayyan, önce ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kısa bir süre sonra Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise Rayyan'ın vefat ettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Fas Kralı 6. Muhammed'in Rayyan'ın ailesine başsağlığı dilediği belirtildi.