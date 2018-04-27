Fas'ta Doktorların Grev "Mesaisi"

Fas'ta devlet hastanelerinde çalışan doktorlar, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve maaşlarının artırılması talebiyle bir günlük grev başlattı.

Bağımsız Kamu Doktorları Sendikası Genel Sekreteri El-Muntezar el-Alevi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sendikanın doktorların çalışma koşullarının iyileştirilmesi için attığı adımların bir devamı niteliğinde olan ve perşembe sabahı başlayan grevin 24 saat süreceğini ve acil servisleri kapsamadığını söyledi.

Grev yapan doktorların, özellikle çalışma şartları ve vatandaşların daha iyi tıbbi koşullarda tedavi edilmesiyle ilgili "meşru" taleplerinde ısrarcı olduğunu belirten Alevi, "Hükümetin taleplerimize cevap vereceğini umut ediyoruz. Mevcut sorunların giderilmesine katkı sağlayacak ve grev yapan doktorların isteklerini karşılayacak haberler bekliyoruz." dedi.

Alevi, doktorların taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda başka adımlar atacaklarını dile getirdi ancak bu adımlarla ilgili bilgi vermedi.

Söz konusu grevle, Fas'ta devlet hastanelerinde çalışan doktorlar 20 Mart'tan bu yana üçüncü kez greve gitmiş oldu.

Ülkede özel sektörde çalışan meslektaşları yüksek ücretler alırken, kamu kurumlarında görev yapan doktorlara yaklaşık 700 dolar maaş ödeniyor.