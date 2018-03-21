Fas'ta Doktorlardan Bir Günlük Grev

Fas'taki devlet hastanelerinde çalışan doktorların tümü, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve maaşların artırılması talebiyle bir günlük grev yaptı.

Ülke genelindeki tüm kamu kurumlarında görev yapan doktorlar, acil bölümü hariç diğer birimlerde bir gün süreyle iş bıraktı. Doktorlar, çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve maaşlarının artırılmasını talep etti.

Bağımsız Kamu Doktorları Sendikasından yapılan açıklamada, kamuya bağlı hastanelerde büyük sıkıntılar yaşandığına dikkat çekilerek, ülkedeki sağlık sisteminin düzgün işlemediği öne sürüldü.

Sendikanın Genel Sekreteri El-Muntezar el-Alevi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık sektöründe tıbbi ekipman ve personel açısından büyük bir eksiklik yaşanıyor. Yetkililerden doktorların maddi durumunu düzeltmesini, yeni doktorların istihdam edilmesini, çalışma şartlarının iyileştirilmesini ve hasta kabul ortamının düzeltilmesini talep ediyoruz. Eğer doktorların meşru taleplerine yanıt alamazsak protesto faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz."

Fas'ta çok sayıda sağlık çalışanının, mevcut sorunlar nedeniyle istifa ettiğini ve komşu Avrupa ülkelerinde çalışmaya başladığını vurgulayan Alevi, Fas yönetimini bu krizin aşılması için ciddi bir diyaloğa çağırdıklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Enes ed-Dekali de bir haber sitesine yaptığı açıklamada, sağlık sektöründe insan kaynakları eksikliğini gidermek için konuyla ilgili fikir ve önerilerin de sunulacağı bir planın nisan ayında masaya yatırılacağını aktardı.

Ülkede özel sektörde çalışan meslektaşları yüksek ücretler alırken, kamu sektöründe görev yapan doktorlara yaklaşık 700 dolar maaş ödeniyor.