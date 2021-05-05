Fas'ta doğum yapan Malili kadın 9 çocuk dünyaya getirdi
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Fas'ta doğum yapan Malili kadın 9 çocuk dünyaya getirdi

Fas'ta doğum yapan Malili kadın 9 çocuk dünyaya getirdi
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Fas'ın Kazablanka kentinde doğum yapan Malili kadın, 5'i kız 4'ü erkek 9 çocuk dünyaya getirdi.

Fas'ın Kazablanka kentinde doğum yapan Malili kadın, 5'i kız 4'ü erkek 9 çocuk dünyaya getirdi.

Mali Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Mali vatandaşı Halime Sisi'nin, sezaryen yöntemiyle Kazablanka'da bir sağlık kuruluşunda doğum yaptığı belirtildi.

Anne ve 9 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Halime Sisi'nin, Mali'nin başkenti Bamako'da yapılan tetkiklerde 7 bebek taşıdığının tespit edildiği, bunun üzerine sağlık durumunun takibi için 30 Mart'ta Fas'a sevk edildiği ancak doğumda 9 bebek dünyaya getirdiği aktarıldı.

Ayrıca doğumla ilgili harcamaların, ülkedeki geçici hükümet tarafından karşılandığı vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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