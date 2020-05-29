Fas'ta Covid-19 tedbirleri hafifletiliyor
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Fas'ta Covid-19 tedbirleri hafifletiliyor

Fas, yaklaşık 2.5 aydır kapalı bulunan gıda sektöründeki işletmelere ticari faaliyetlere dönüş için yeşil ışık yaktı.

Fas'ta Covid-19 tedbirleri hafifletiliyor
29.05.2020 09:27 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:27

Fas, yaklaşık 2.5 aydır kapalı bulunan gıda sektöründeki işletmelere ticari faaliyetlere dönüş için yeşil ışık yaktı. Bazı üniversiteler eğitime geri dönerken, bazı bölgelerde de tren seferleri yeniden başlayacak.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 20 Mart'ta ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulayan Fas, 1 Haziran itibariyle kısıtlamaları kademeli olarak kaldırıyor. Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Dijital Ekonomi Bakanı Moulay Hafid Elalamy tarafından yapılan açıklamada, ilk aşamada 2 aydır kapalı bulunan restoran ve kafelerin yeniden faaliyete geçmesine izin verileceği kaydedildi. Sıkı denetime tabi tutulacak olan söz konusu işletmelerde çalışanların maske, bone ve eldiven takması zorunlu olurken bir sonraki talimata kadar yalnızca paket servise izin verileceği belirtildi.

Tren seferleri yeniden başlayacak

Ulusal Demiryolları Ofisi (ONCF), 1 Haziran itibariyle Rabat, Sale ve Kazablanka şehirleri arasında hızlı tren seferlerine yeniden başlanacağını duyurdu. Günde 20 ila 40 arası sefer yapılacağı belirtilirken sosyal mesafe kurallarına uyulması amacıyla trenlere yüzde 50 kapasitede yolcu kabul edileceği ve rezervasyonların önceden yapılmasının zorunlu olacağı kaydedildi. ONCF tarafından yapılan açıklamada, ilk aşamada yalnızca hızlı trenlerin hizmete başlayacağının altı çizildi. Ülkede demir yolu ile seyahatin ağırlıklı olarak tercih edilmesine karşılık Kazablanka-Rabat hattı dışındaki trenler çok eski. Geçtiğimiz yıl faaliyete geçen ve tamamı yeni trenlerden oluşan Al-Burak Hızlı Tren Hattı ise yalnızca Kazablanka, Rabat, Kenitra ve Tanca şehirleri arasında faaliyet gösteriyordu.

Bazı üniversiteler yeniden eğitime başlayacak

Mart ayının ortasında eğitime ara verilen ülkede üniversiteler yeniden eğitim vermeye hazırlanıyor. Uluslararası Rabat Üniversitesi tarafından öğrencilere gönderilen bilgilendirme metninde, Pazartesi günü itibariyle üniversitenin yeniden faaliyete geçeceği ve uzaktan eğitime devam edilmeyeceği duyuruldu. Kampüste sosyal mesafenin uygulanması için yerleştirilen işaretler, ortak alanlara koyulacak maske ve dezenfektanların ücretsiz olacağı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı kontrolünde alınan izinle ilgili olarak lisans ve yüksek lisans öğrencilerine bir bilgilendirme yapılmaması, uygulamanın yalnızca öğretmenler ve doktora öğrencilerinin araştırmalarına devam edebilmesi yürütüleceği şeklinde değerlendirmeye neden oldu. Eğitimde dijital alt yapının yetersiz olduğu ülkede uzaktan eğitim özel üniversitelerle sınırlı kalmış, devlet okullarında büyük oranda uygulanamamıştı. Fas Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz hafta resmi bir duyuruyla ülkede eğitime Eylül ayına kadar ara verildiğini ve Eylül ayı boyunca bu dönemin derslerinin telafi edileceğini, Ekim ayında ise yeni eğitim öğretim yılının başlayacağını belirtmişti.

Korona kaynaklı ölümler durdu

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 172 bin 546 kişinin test edildiği Fas'ta, toplam vaka sayısı 7 bin 643'e yükselirken dün taburcu edilen 217 kişiyle beraber toplam 5 bin 195 kişinin iyileştiği kaydedildi. Son 3 gündür Covid-19 kaynaklı ölümün yaşanmadığı ülkede ölü sayısı 202 olarak açıklandı. Vaka ve ölüm sayısındaki artışın önüne geçilmesinin en büyük nedeni olarak ülke çapında uygulanan sokağa çıkma yasağı gösteriliyor. Uygulanan yasak süresince çalışma amaçlı özel izin belgesi olanlar hariç her haneden yalnızca ismi resmi kurumlarına bildirilen ve sadece market alışverişi için 1 kişinin sokağa çıkmasına izin veriliyordu.

Sokağa çıkma yasağının sıkı olarak uygulandığı Fas'ta, yasağın ilk günlerinde şehir merkezlerinde askeri araçları görüntülenmişti. Askerler, 2 aydır ülke çapında polislerle beraber nöbet ve kontrol faaliyetleri yürütüyor. - RABAT

Kaynak: İHA

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