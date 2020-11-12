Fas'ta bir günde görülen en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısı ilk kez 6 bini geçti.

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısı ilk kez 6 bini geçti.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 64 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve 6 bin 195 yeni vaka tespit edildi.

Bu, Fas'ta salgının başından bu yana bir gün içinde kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 570'e, vaka sayısı da 276 bin 821'e ulaştı.

İyileşen hasta sayısı da 4 bin 297 artışla 226 bin 40 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar