Fas'ta bir günde görülen en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
12.11.2020 21:45 | Son Güncelleme: 12.11.2020 21:49
Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısı ilk kez 6 bini geçti.
Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısı ilk kez 6 bini geçti.
Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 64 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve 6 bin 195 yeni vaka tespit edildi.
Bu, Fas'ta salgının başından bu yana bir gün içinde kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu.
Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 570'e, vaka sayısı da 276 bin 821'e ulaştı.
İyileşen hasta sayısı da 4 bin 297 artışla 226 bin 40 oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar