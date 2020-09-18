Fas'ta bir günde görülen en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fas'ta bir günde görülen en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Fas'ta son 24 saatte 2 bin 760 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle ülkede salgının görüldüğü günden bu yana bir gün içinde kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Fas'ta bir günde görülen en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
18.09.2020 23:15 | Son Güncelleme: 18.09.2020 23:18

Fas'ta son 24 saatte 2 bin 760 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle ülkede salgının görüldüğü günden bu yana bir gün içinde kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 41 kişi daha hayatını kaybetti ve 2 bin 760 kişide virüs tespit edilirken 1760 kişi ise iyileşti.

Ülkede toplam ölü sayısı 1755'e, vaka sayısı 97 bin 264'e ve iyileşen sayısı da 76 bin 690'a ulaştı.

Fas resmi haber ajansına göre, hükümet, ülkede artan vaka sayıları sebebiyle Kasablanka kentine uygulanan karantinayı 21 Eylül'den itibaren 14 gün uzatma kararı aldı.

Fas'ta hükümet 9 Eylül'de aldığı kararla salgınla mücadele kapsamında olağanüstü halin 10 Ekim'e kadar uzatılması yönünde karar almıştı. Olağanüstü durum gereğince hükümetin salgının çeşitli düzeylerdeki etkilerini sınırlandırmak için istisnai önlemler alabileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

AA Editörü - Said İbicioğlu
Said İbicioğlu
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Fahrettin Koca Emmanuel Macron Erol Mütercimler Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Halil Sezai Demet Akbağ Deniz Akkaya Ferhat Göçer
Spor Sörloth Can Bartu Tisserand Eddie Newton Josef De Souza
Daha Fazla Uefa Milli Karar Çocuk
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fas'ta bir günde görülen en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 23:19:13. #1.14#
title