Fas'ta binlerce kişi Filistin direnişinin zaferini kutladı
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Fas'ta binlerce kişi Filistin direnişinin zaferini kutladı

Fas'ta binlerce kişi Filistin direnişinin zaferini kutladı
Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel

Fas'ın birçok kentinde binlerce kişi, Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkes ve Filistin direnişinin zaferini kutlamak üzere bir araya geldi.

Fas'ın birçok kentinde binlerce kişi, Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkes ve Filistin direnişinin zaferini kutlamak üzere bir araya geldi.

Başkent Rabat ve Kazablanka başta olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde cuma namazının ardından kutlama gösterileri düzenlendi.

Fas Ulusal Amaçları Destekleme Derneği tarafından düzenlenen kutlamalara katılanlar, "Zafer Filistin'indir" ve "Gazze gururun sembolü" şeklinde sloganlar attı.

İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşması gece saatlerinde yürürlüğe girmişti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta itibaren düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 243 kişi hayatını kaybetmişti.

Fas, geçen yıl İsrail'le normalleşme adımı atan ülkeler arasında yer almış, 10 Aralık 2020'de iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden başladığı duyurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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