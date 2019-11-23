Fas'ta balıkçı teknesi battı: 2 ölü, 14 kayıp
Fas'ın güneyindeki Sidi İfni bölgesi sahilinde bir balıkçı teknesinin batması sonucu 2 kişi öldü, 14 kişi kayboldu.
Fas'ın güneyindeki Sidi İfni bölgesi sahilinde bir balıkçı teknesinin batması sonucu 2 kişi öldü, 14 kişi kayboldu.
Fas resmi haber ajansı MAP'in haberinde, ülkenin güney sahilindeki Sidi İfni bölgesinde batan teknedeki balıkçılardan ikisinin cesedinin 20 mil açıkta bulunduğu bildirildi.
19 Kasım'da Tantan limanından denize açılan teknede bulunan kayıp 14 balıkçı için de arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.