Fas'ta balıkçı teknesi battı: 2 ölü, 14 kayıp
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Fas'ta balıkçı teknesi battı: 2 ölü, 14 kayıp

Fas'ın güneyindeki Sidi İfni bölgesi sahilinde bir balıkçı teknesinin batması sonucu 2 kişi öldü, 14 kişi kayboldu.

23.11.2019 04:54 | Son Güncelleme: 23.11.2019 04:54
Fas'ta balıkçı teknesi battı: 2 ölü, 14 kayıp

'ın güneyindeki Sidi İfni bölgesi sahilinde bir balıkçı teknesinin batması sonucu 2 kişi öldü, 14 kişi kayboldu.

Fas resmi ajansı MAP'in haberinde, ülkenin güney sahilindeki Sidi İfni bölgesinde batan teknedeki balıkçılardan ikisinin cesedinin 20 mil açıkta bulunduğu bildirildi.

19 Kasım'da Tantan limanından denize açılan teknede bulunan kayıp 14 balıkçı için de arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA
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