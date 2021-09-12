Fas'ta Asalet ve Çağdaşlık Partisi seçimleri överken, Sol Federasyon 'en kötü seçim' olarak nitelendirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fas'ta Asalet ve Çağdaşlık Partisi seçimleri överken, Sol Federasyon "en kötü seçim" olarak nitelendirdi

AA / Khalid Mejdoup - Haberler | Güncel
Fas'ta Asalet ve Çağdaşlık Partisi seçimleri överken, Sol Federasyon

Fas'ta Asalet ve Çağdaşlık Partisi, 8 Eylül'deki seçimlerin, ülkenin demokrasi alanındaki imajını güçlendirdiğini ifade ederken, Sol Federasyon ise bunu ülkenin son 20 yılda gördüğü en kötü seçim olarak değerlendirdi.

Fas'ta Asalet ve Çağdaşlık Partisi, 8 Eylül'deki seçimlerin, ülkenin demokrasi alanındaki imajını güçlendirdiğini ifade ederken, Sol Federasyon ise bunu ülkenin son 20 yılda gördüğü en kötü seçim olarak değerlendirdi.

Asalet ve Çağdaşlık Partisi ile Sol Federasyon tarafından seçimlerle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Seçimlerde 86 milletvekili çıkararak ikinci olan Asalet ve Çağdaşlık Partisi, yaptığı yazılı açıklamada, seçimlerin ülkenin demokratik imajını güçlendirdiği ve Fas'ı büyük demokratik ülkelerin arasına yerleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, seçimlerde, tüm ekonomik, sosyal ve sağlıkla ilgili koşulların üstesinden gelinerek yeni bir demokratik destan yazıldığı belirtildi.

Sol Federasyon ise 8 Eylül seçimlerinin, akıllara 1970'li yılların sonlarındaki seçimleri getirdiğini ve son 20 yılın en kötü seçimi olduğunu savundu.

Yetkililerin, bölgesel hareketlerden ve özellikle Arap Baharının Fas versiyonu olan 20 Şubat hareketinden ders almadığına vurgu yapılan açıklamada, seçim sürecinde bariz ihlaller yaşandığına dikkat çekildi.

Fas İçişleri Bakanlığından 10 Eylül'de yapılan yazılı açıklamada, RNI'nın 102 sandalyeyle genel seçimlerin galibi olduğu, Asalet ve Çağdaşlık Partisinin 86 milletvekili çıkararak ikinci, İstiklal Partisinin 81 sandalyeyle üçüncü sırada yer aldığı belirtilmişti.

Meclis'e 35 milletvekili göndermeyi başaran Sosyalist Birlik Partisinin dördüncü, 29 milletvekili çıkaran Halk Hareketinin beşinci, 21 sandalye kazanan İlerleme ve Sosyalizm Partisinin altıncı sıraya yerleştiği aktarılmıştı.

Meclis'te 18 sandalye elde eden Anayasal Birlik Partisi yedinci sırada yer alırken 2016 seçimlerinde 125 milletvekili çıkaran iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisinin ise 13 sandalye ile sekizinci sıraya gerilediği ifade edilmişti.

AA / Khalid Mejdoup - Son Dakika Haberleri
Bakan Koca, 28 Ağustos-3 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca, 28 Ağustos-3 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ağustos-3 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ağustos-3 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

 Fas'ta hükümeti kurma görevi, seçimlerin galibi Milli Bağımsızlar Birliği Genel Sekreteri Aziz Ahnuş'a verildi

Fas'ta hükümeti kurma görevi, seçimlerin galibi Milli Bağımsızlar Birliği Genel Sekreteri Aziz Ahnuş'a verildi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Altay
Magazin Müge Anlı
Spor Namaz Vakitleri Abdullah Avcı Diego
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Şans Oyunları Ali İhsan Su Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fas'ta Asalet ve Çağdaşlık Partisi seçimleri överken, Sol Federasyon 'en kötü seçim' olarak nitelendirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 19:37:57. #1.11#