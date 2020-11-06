Fas'ta Afrika'nın en büyük su arıtma tesisi kurulacak
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Fas'ta Afrika'nın en büyük su arıtma tesisi kurulacak

06.11.2020 00:25 | Son Güncelleme: 06.11.2020 00:28
Fas'ta Afrika'nın en büyük su arıtma tesisi kurulacak

Fas'ta su sıkıntısını gidermek için Afrika'nın en büyük su arıtma tesisinin inşa edileceği açıklandı.

Fas'ta su sıkıntısını gidermek için Afrika'nın en büyük su arıtma tesisinin inşa edileceği açıklandı.

Fas Ekipman, Ulaştırma, Lojistik ve Su Bakanı Abdulkadir Amara, Temsilciler Meclisinde yaptığı konuşmada, "Yıllık 300 milyon metreküp kapasiteyle çalışacak Afrika'nın en büyük su arıtma tesisinin kurulmasıyla Fas'ta bir dönüşüm gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

Su arıtma tesisinin Fas'ın Kazablanka bölgesinde inşa edileceğini belirten Amara, tesisin ülkenin su meselesi için "yapısal dönüşüm" anlamına geldiğini kaydetti.

Amara, Fas'taki su sorununa "barajlar inşa ederek, deniz suyunu arıtarak ve suyu verimli kullanarak" çözüm bulmaya çalıştıklarına dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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