Fas'ta Adalet ve Kalkınma Partisi Ulusal Konsey Başkanı İdrisi istifa etti

Fas'ta koalisyon hükümetinin büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Ulusal Konsey Başkanı ve partinin Genel Sekreteri İdris el-Ezemi el-İdrisi görevinden istifa etti.

Fas'ta koalisyon hükümetinin büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Ulusal Konsey Başkanı ve partinin Genel Sekreteri İdris el-Ezemi el-İdrisi görevinden istifa etti.

İdrisi, Ulusal Konsey üyelerine sunduğu istifa mektubunda, partinin, ilkeleriyle uyuşmayan tavırlar içine girmesi nedeniyle bu kararı aldığını belirtti.

"Bu kararı almak çok zor ancak partinin aldığı tutumun, herkesçe bilinen ilkeleri, siyasi yapısı ve seçim programlarına ne derece uygun olduğu konusunda sorulan ve her defasında cevapsız kalan sorular ve şaşkınlığa katlanmak daha zor." ifadesini kullanan İdrisi, parti içinde yaşananlara daha fazla tahammül edemediği için istifa kararı aldığını kaydetti.

Adalet ve Kalkınma Partisinin hiç bir zaman seçim odaklı olmadığını vurgulayan İdrisi, partinin yeni bir yaklaşım geliştirmesi gerektiğini dile getirdi.

Fas'ta İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı ve PJD'nin önde gelen yöneticilerinden Mustafa er-Ramid de daha önce sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu