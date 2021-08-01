Fas'ta Adalet ve Kalkınma Partisi, Cezayir'le yaşanan gerginliğe son verilmesi çağrısında bulundu

Fas'ta koalisyonun büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD), uzun yıllardan bu yana Cezayir ile yaşanan gerginliğe son verilmesi ve geleceğe iş birliği ruhuyla bakılması çağrısı yaptı.

Fas'ta koalisyonun büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD), uzun yıllardan bu yana Cezayir ile yaşanan gerginliğe son verilmesi ve geleceğe iş birliği ruhuyla bakılması çağrısı yaptı.

Fas Kralı 6. Muhammed'in dün Cezayir'e ilişkileri normalleştirme ve sınırları açma çağrısı yapmasının ardından Adalet ve Kalkınma Partisinden de bu yönde bir açıklama geldi.

Partinin yaptığı yazılı açıklamada, mantığın sesine kulak verilmesi ve iki ülke arasındaki sınırların açılması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, Kral 6. Muhammed'in dünkü konuşmasında verdiği mesajların alınması için iki ülkedeki tüm resmi ve sivil çevrelerin ortak çaba sarf etmesi gerektiği vurgulandı.

Parti, iki ülkenin, geçmişin üzerine sünger çekmeye ve geleceğe iş birliği ve ortak kader ruhuyla bakmaya her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğu kaydedildi.

Fas Kralı 6. Muhammed, tahta çıkışının 22. yıl dönümü münasebetiyle yaptığı halka sesleniş konuşmasında, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'a, iki ülke arasındaki sınırların yeniden açılması ve ilişkilerin normalleştirilmesi çağrısında bulunmuştu.

Fas ile Cezayir arasında kökleri geçmişe uzanan anlaşmazlık

Batı Sahra sorunu, Fas ile Cezayir arasındaki ilişkilerde eskiden bu yana gerginliğe neden oluyor.

Fas, Cezayir'i Batı Sahra bölgesindeki ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor. Cezayir'in de komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.

Marakeş kentinde düzenlenen bir terör saldırısının arkasında Cezayirlilerin olduğunu iddia eden Rabat yönetimi, Ağustos 1994'te Cezayir vatandaşlarından vize talep etmeye başladı. Cezayir, Fas'ın bu adımına karşılık Eylül 1994'te iki ülke arasındaki sınır kapılarını kapattı.

Cezayir, Fas'ın zaman zaman yaptığı sınır kapısını açma çağrılarına olumlu cevap vermedi. Cezayir Dışişleri Bakanlığından 2013'te yapılan açıklamada sınır kapısını açmak için bazı şartlar öne sürüldü.

Bu şartlar, "Fas'ta Cezayir aleyhine resmi ve gayriresmi karalama kampanyasına son verme, uyuşturucu kaçakçılığını engellemek için etkin iş birliği yapma, Cezayir'in Batı Sahra konusundaki tutumuna saygı gösterme ve uluslararası kanunlara uygun şekilde çözüm üretme" olarak sıralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu