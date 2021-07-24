Fas'ta 8 ay sonra en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
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Fas'ta 8 ay sonra en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Fas'ta 8 ay sonra en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Sağlık

Fas'ta son bir günde tespit edilen 5 bin 494 yeni vaka ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaklaşık 8 ay sonra en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Fas'ta son bir günde tespit edilen 5 bin 494 yeni vaka ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaklaşık 8 ay sonra en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 494 yeni vaka tespit edildi, 1604 kişi de iyileşti.

Ülkede şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 559'a, enfekte olanlar 575 bin 162'ye, iyileşenlerin sayısı ise 542 bin 78'e ulaştı.

Ülkede en yüksek sayı 6 bin 195 vaka ile 12 Kasım 2020'de kaydedilmişti. Yeni vaka sayısı, kasım ayından sonraki en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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